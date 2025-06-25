У Раду внесли пакет законопроєктів про Defence City: це як Дія.City, тільки для оборонки

Підприємства оборонно-промислового комплексу України можуть отримати значні податкові преференції до 2036 року

Фото: Міноборони

У Верховну Раду внесли пакет законопроєктів, що передбачає створення спеціального податкового режиму для оборонно-промислового комплексу, повідомив у вівторок голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Ініціатива отримала назву Defence City і розроблена спільно з Міністерством оборони. За словами Гетманцева, мета проєкту – створити умови, щоб "українська оборонка не виживала, а зростала".

Резиденти Defence City (перелік матиме обмежений доступ і охоронятиметься у встановленому порядку) отримають значні податкові преференції до 2036 року у разі ухвалення цього проєкту.

Їх звільнять від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного й екологічного податків та від податку на нерухомість.

Водночас зберігаються всі чинні податкові преференції для ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація та пільги для працівників на релокованих підприємствах.

Крім податкових пільг, резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, полегшений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу та підтримку в релокації підприємств.

НБУ зможе встановлювати особливості валютного нагляду й валютних операцій для таких компаній.

"Складно виграти війну лише силою зброї – потрібна ще сила держави, яка підтримує тих, хто цю зброю виготовляє", – пояснив депутат необхідність створення спеціального режиму для оборонних підприємств.