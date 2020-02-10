Слуги народа предложили создать 5 группу ФОП со ставкой 0%

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2615, который предлагает создать новую, пятую, группу налогообложения для физлиц-предпринимателей (ФОП) с девятимесячной льготной ставкой единого налога в 0%.
Новую группу смогут использовать стартапы - инновационный бизнес. Льготы призваны дать им время разработать правильную стратегию и закрепиться на рынке.
Законопроект определяет стартапы, как "недавно созданную компанию, которая строит свой бизнес и обладает ограниченным количеством ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок".
Внедряемые им инновационные технологии могут быть глобальными или локальными.
Инициаторы законопроекта - депутаты от Слуги народа, в частности глава энергетического комитета Рады Андрей Герус и глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.
Законопроект предусматривает:
- льготный период в девять месяцев для стартапов-ФОПов, в течение которого они освобождаются от уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности;
- объем доходов ФОПов пятой группы в течение первых девяти месяцев не должен превышать 300 000 грн в месяц;
- если доход превысит 300 000 грн в месяц, ФОП сможет в течение месяца сменить группу налогообложения или это будет сделано автоматически;
- ФОП пятой группы обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО), включая программные;
- после окончания льготного периода ФОП сможет выбрать подходящую себе группу или это будет сделано автоматически;
- использовать пятую группу физлицо может только один раз.
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