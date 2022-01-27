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Россия не боится отключения от SWIFT, а доллар и евро им заменит "перспективный юань"

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 14:30
Россия не боится отключения от SWIFT, а доллар и евро им заменит
Дмитрий Медведев (Фото - сайт Единой России)

У России якобы есть "заготовка" на случай отключения банков от международной системы банковских коммуникаций SWIFT в рамках санкций со стороны США. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Он назвал  SWIFT "полезной вещью" и заявил, что не верит в то, что РФ отключат от системы.

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"Я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", — отметил Медведев.

По его словам, у России есть "заготовка" на случай, если ее таки отключат.

"Это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, постоянно тестируется, работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны. Отсутствие доллара сможем заменить евро, если будет решение по евро – есть юань, это новая очень перспективная резервная валюта", — добавил Медведев.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.
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  • 16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину.
  • 17 января депутат немецкого парламента Фридрих Мерц, который в скором времени станет председателем немецкого Христианско-демократического союза, заявил, что отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT нанесет вред не только российской экономике.
  • В тот же день в издании Handelsblatt появилась информация, что Европа и США больше не рассматривают идею отключить Россию от SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Чуть позже российский ТАСС написал, что представитель Белого дома ответил на их запрос: "Ни один вариант не исключен".

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Наталия Софиенко
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Россия Дмитрий Медведев SWIFT
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