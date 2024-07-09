В систему Prozorro добавили 14 индикаторов по выявлению нарушений при закупках

Ужесточение контроля в сфере закупок влияет на снижение коррупционных рисков

Фото: ti-ukraine.org

В системе Prozorro в июне введено 14 новых индикаторов рисков, автоматически обнаруживающих закупки, имеющие признаки возможных нарушений (red flags). Об этом сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы.

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Индикаторы разработаны и протестированы Госаудитслужбой и ГП "Прозорро" при поддержке Всемирного банка.

Пока новые red flags (обозначенные в системе как "sas-24") работают в тестовом режиме. Они будут учтены при совершенствовании нормативных актов, касающихся использования автоматических индикаторов рисков как обоснования для начала мониторинга закупок.

Мониторинг закупок – это один из самых эффективных инструментов предупреждения нарушений и единственное контрольное мероприятие, которое работает превентивно, объясняют в Госаудитслужбе.

"Ужесточение контроля в сфере закупок влияет на снижение коррупционных рисков, улучшает управление финансовыми ресурсами", — прокомментировала глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.