У систему Prozorro додали 14 індикаторів щодо виявлення порушень під час закупівель

Посилення контролю у сфері закупівель впливає на зниження корупційних ризиків

Фото: ti-ukraine.org

У системі Prozorro у червні запроваджено 14 нових індикаторів ризиків, які автоматично виявляють закупівлі, що мають ознаки можливих порушень (red flags). Про це повідомляє пресслужба Державної аудиторської служби.

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Індикатори розроблені та протестовані Держаудитслужбою та ДП "Прозорро" за підтримки Світового банку.

Поки що нові red flags (позначені в системі як "sas-24") працюють у тестовому режимі. Вони будуть враховані під час вдосконалення нормативних актів щодо використання автоматичних індикаторів ризиків як підстави для початку моніторингу закупівель.

Моніторинг закупівель – це один із найефективніших інструментів запобігання порушенням і є єдиним контрольним заходом, який працює превентивно, пояснюють у Держаудитслужбі.

"Посилення контролю у сфері закупівель впливає на зниження корупційних ризиків, покращує управління фінансовими ресурсами", – прокоментувала очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.