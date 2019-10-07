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В Слуге народа хотят ввести налог на обмен наличной валюты

В Слуге народа хотят ввести налог на обмен наличной валюты
07.10.2019, 13:37

Деньги от нового налога предлагается направлять на развитие спорта

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский внес в Верховную Раду проект закона №2208, которым предлагается ввести новый налог на обмен валюты в наличной форме, который будет направляться на развитие спорта.

"После упрощения осуществления валютно-обменных операций в феврале 2019 отдельные банки ввели онлайн покупки иностранной валюты. Поэтому введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будут стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и/или покупке иностранных валют в онлайн режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и пунктов обмена валют", - говорит в пояснительной записке.

Также, по мнению Дубинского, этот налог станет дополнительным стимулом для банков создать условия своим клиентам для обмена валют в онлайн режиме.

  • Бывший журналист 1+1 Александр Дубинский, которого относят к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, инициировал создание временной следственной комиссии (ВСК) о расследовании деятельности руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годы. Регламентный комитет Рады рекомендовал принять постановление о создании этой ВСК. Рассмотрение постановления было внесено в повестку дня парламента на 3 октября, но в результате, по словам Дубинского, было вычеркнуто из повестки спикером Дмитрием Разумковым.

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