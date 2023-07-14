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В США отклонили все поправки к бюджету об ограничении помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 11:35
В США отклонили все поправки к бюджету об ограничении помощи Украине - Фото
Капитолий, конгресс США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Палата представителей Конгресса США отклонила поправки в оборонный бюджет на 2024 год, предусматривавшие прекращение или ограничение военной помощи Украине. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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По ее словам, члены Палаты представителей много часов рассматривали поправки к проекту закона "Об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2024 год" (NDAA).

"Рады сообщить, что все негативные поправки, которые касались Украины, рассмотрены и отклонены", – написала Маркарова в Facebook.

Отклонены поправки:

→ об удалении из закона положения о выделении $300 млн на помощь Украине;
→ о запрете военной помощи Украине;
→ об удалении из закона положения о создании центра передового опыта в Украине;
→ о требовании к президенту США представить Конгрессу отчет, содержащий стратегию участия США в войне в Украине;
→ об удалении раздела 1224 законопроекта о продлении полномочий ленд-лиза для Украины;
→ о запрете на продажу или передачу в Украину кассетных боеприпасов или технологий, касающихся кассетных боеприпасов.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем. 

    "Таким образом, на этом этапе помощь Украине в целом и программа USAI в частности – сохранены, центр передового опыта сохранен, ленд-лиз предлагается продлить на год и кластерные снаряды не запрещены", – отметила Маркарова.

    Она добавила, что предстоит еще голосование проекта в целом, голосование NDAA в Сенате, конференция палат и повторное голосование.

    • Ранее WP написала, что президент Украины разозлил делегацию США на саммите НАТО. В Госдепартаменте США заявили, что относятся с пониманием к тому, что Зеленский хочет получить максимум для обороны от россиян.
    Вера Касиян
    Оксана Маркаровавоенная помощьПалата представителей США
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