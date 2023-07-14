У США відхилили всі поправки до бюджету про обмеження допомоги Україні

Палата представників Конгресу США відхилила поправки до оборонного бюджету на 2024 рік, які передбачали припинення чи обмеження військової допомоги Україні. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

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За її словами, члени Палати представників багато годин розглядали поправки до проєкту закону "Про асигнування на потреби національної оборони на 2024 рік" (NDAA).

"Раді повідомити, що всі негативні поправки, які стосувалися України, розглянуто і відхилено", – написала Маркарова у Facebook.

Відхилено поправки:

→ про видалення із закону положення про виділення $300 млн на допомогу Україні;

→ про заборону безпекової допомоги Україні;

→ про видалення із закону положення про створення центру передового досвіду в Україні;

→ про вимогу до президента США подати до Конгресу звіт, який містить стратегію участі США у війні в Україні;

→ про видалення розділу 1224 законопроєкту стосовно подовження повноважень ленд-лізу для України;

→ про заборону на продаж чи передання до України касетних боєприпасів або технологій, що стосуються касетних боєприпасів.

Низка ультраправих республіканців у Палаті представників, які є прихильниками Трампа, регулярно виступають проти військової та фінансової допомоги США Україні. Вони наголошували на внутрішній політиці США та підтримують ізоляціонізм у зовнішній політиці. Сам Трамп також закликав неодноразово скоротити військову допомогу Україні, а також виступав за фактичну капітуляцію України у війні проти РФ, пропонуючи "домовитися" з Кремлем.

"Таким чином на цьому етапі допомогу Україні загалом і програму USAI зокрема – збережено, центр передового досвіду збережено, ленд-ліз пропонується подовжити на рік і кластерні снаряди не заборонено", – зазначила Маркарова.

Вона додала, що попереду ще голосування проєкту в цілому, голосування NDAA у Сенаті, конференція палат та повторне голосування.