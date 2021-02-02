В Украине $49 млрд иностранного капитала. Основная часть в четырех отраслях – Совет НБУ

По состоянию на конец 2020 года в экономике Украины находилось $49 млрд иностранного капитала, из которого $16 млрд было инвестировано в последние пять лет, включая $3,2 млрд реинвестированного капитала. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице.

Иностранный капитал преимущественно сконцентрирован в отраслях с быстром оборотом средств, а не в производстве. Более 40% от всех привлеченных инвестиций приходится на сферы торговли, финансов, операций с недвижимостью и телекоммуникации. В машиностроение было вложено всего 2% от общего объема иностранных инвестиций, в сельское хозяйство – 1,6%.

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Объем иностранных инвестиций в экономику Украины продолжает сокращаться, добавляет Данилишин. Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $420 млн, в том числе за счет увеличения прямых инвестиций резидентов за границу и оттока капитала прямых инвесторов из Украины (минус $98 млн). Для сравнения, в 2019 году приток ПИИ в Украину составил $5,2 млрд.

Убыточная деятельность предприятий с иностранными инвестициями стала причиной сокращения реинвестированных ими доходов в 2020 году на $1,2 млрд (в 2019 году +$3,3 млрд).

Объем выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов в 2020 году составил $7,9 млрд, однако баланс первичных доходов оставался положительным за счет $12,1 млрд поступления на оплату труда.

7 мая 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает обязать инвесторов-нерезидентов получать специальное разрешение на инвестиции в стратегические отрасли Украины.

30 июня в Офисе президента Украины был представлен законопроект о поддержке украинских и иностранных инвесторов – так называемый закон об "инвестнянях"

13 января 2021 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора.

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Роман Брыль

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