В Украине 87% компаний повысили зарплату, чтобы поддержать работников — исследование ЕБА

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В Украине 87% компаний повысили зарплату сотрудникам, 56% инвестировали в развитие персонала, 88% – открыли новые вакансии в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совестно с Татьяной Пашкиной, экспертом по аналитике рынка труда.

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В целом в 2024 году компании фокусировались на комплексной поддержке своих работников, объединяя финансовые стимулы, заботу о здоровье и развитии, а также создавая комфортные условия для работы и жизни, говорится в исследовании.

Наиболее распространенным способом поддержки были выплаты заработной платы в полном объеме (98%) и премий (84%). Оказывали психологическую поддержку работникам и их родным 46% компаний, а 21% работодателей помогали работникам с арендой жилья.

В 2024 году 18% компаний повысили заработную плату на менее 10%, 43% компаний на 10-15%, 21% - на 15-20%, а 5% компаний — на более 20%.

В 2025 году 88% компаний планируют повышение уровня заработной платы: 16% компаний планируют повышение на 5-10%, 24% – на 10-15%, 11% – на 15-20% и только 1% компаний планируют повышение заработной платы более чем на 20%. Треть (36%) компаний планируют повышение зарплаты, но еще не определились с размером.

В исследовании также указано, что четверть (25%) компаний позволяют работать дистанционно всем категориям работников, тогда как 63% - только части сотрудников, 12% компаний не предоставляют своим работникам возможности работать дистанционно.

Большинство опрошенных компаний – 71% – ощущают значительный дефицит квалифицированных кадров.

Исследование проводилось в период с 7 октября по 10 ноября 2024 года и охватывало период май-октябрь 2024 года. Участие в исследовании было анонимным.