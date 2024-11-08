Реальные зарплаты в Украине превысят довоенный уровень до конца 2024 года – НБУ

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Во втором квартале 2024 года реальные зарплаты в Украине выросли на 17,6% по сравнению с прошлым годом. Национальный банк прогнозирует, что до конца года они превысят довоенные показатели из-за высокой конкуренции работодателей за работников. Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

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Рынок труда остается напряженным, о чем свидетельствует рост количества вакансий (он находится на самом высоком уровне с начала войны). Самый большой спрос – на рабочие специальности, сферу обслуживания и торговлю. Основными центрами спроса остаются крупные города, такие как Киев, Львов и Днепр.

В то же время Нацбанк указывает, что в третьем квартале впервые за последние два года наблюдается рост количества резюме в абсолютном измерении. Это может свидетельствовать о возвращении людей на рынок труда и, возможно, о переходе из теневой в официальную занятость.

Несмотря на рост предложения на рынке труда, в Украине сохраняется значительный дефицит кадров в большинстве отраслей. Есть значительные диспропорции между спросом и предложением по профессиям. Штаты предприятий преимущественно недоукомплектованы, и они не прогнозируют увеличения количества работников.

В значительной степени нехватка работников в ІІІ квартале усилилась из-за увеличения миграционного оттока за границу, в частности из-за длительных отключений электроэнергии летом.

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Жесткий дефицит на рынке труда подпитывает рост заработных плат.

"Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за существующую рабочую силу", — говорится в отчете.

НБУ прогнозирует, что уровень безработицы будет постепенно снижаться, но останется выше довоенного.