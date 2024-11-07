Дефицит кадров – во всех отраслях, а 8 млн населения экономически неактивно – Минэкономики

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Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и, согласно опросам, сейчас является главной проблемой бизнеса. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

Для роста экономики Украине необходимо 4,5 млн дополнительных работников, однако из-за войны их количество только снижается.

По ее словам, сотрудничество между правительством, бизнесом и общественными организациями должно сосредоточиться на создании новых программ, которые помогут украинцам стать более конкурентоспособными на рынке труда.

В Украине уже есть инициативы, такие как программы переобучения и ваучеров, а также проект Coursera Reskill, предоставляющий 30 000 стипендий.

"Это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работы по определенным причинам в связи с инвалидностью, или это ветераны, не нашедшие себя на рынке труда или женщины, которые не могут совмещать семейные и рабочие обязанности", – отметила Бережная.

В Минэкономики отмечали, что если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.