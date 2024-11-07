Дефіцит кадрів – у всіх галузях, а 8 млн населення економічно неактивне – Мінекономіки

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Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з опитуваннями, наразі є головною проблемою бізнесу. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Для зростання економіки Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників, проте через війну їх кількість лише знижується.

За її словами, співпраця між урядом, бізнесом і громадськими організаціями має зосередитись на створенні нових програм, які допоможуть українцям стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

В Україні вже є ініціативи, як-от програми перенавчання та ваучерів, а також проєкт Coursera Reskill, що надає 30 000 стипендій.

"Це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи жінки, які не можуть поєднувати сімейні та робочі обов'язки", – наголосила Бережна.

У Мінекономіки зазначали, що у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.