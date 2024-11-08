Реальні зарплати в Україні перевищать довоєнний рівень до кінця 2024 року – НБУ

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У другому кварталі 2024 року реальні зарплати в Україні зросли на 17,6% порівняно з минулим роком. Національний банк прогнозує, що до кінця року вони перевищать довоєнні показники через високу конкуренцію роботодавців за працівників. Про це йдеться у новому інфляційному звіті НБУ.

Ринок праці залишається напруженим, про що свідчить зростання кількості вакансій (вона перебуває на найвищому рівні з початку війни). Найбільший попит – на робітничі спеціальності, сферу обслуговування та торгівлю. Основними центрами попиту залишаються великі міста, такі як Київ, Львів і Дніпро.

Водночас Нацбанк вказує, що у третьому кварталі уперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі. Це може свідчити про повернення людей на ринок праці і, можливо, про перехід з тіньової в офіційну зайнятість.

Попри зростання пропозиції на ринку праці, в Україні зберігається значний дефіцит кадрів у більшості галузей. Існують значні диспропорції між попитом і пропозицією за професіями. Штати підприємств переважно недоукомплектовані, і вони не прогнозують збільшення кількості працівників.

Значною мірою нестача працівників у ІІІ кварталі посилилась через збільшення міграційного відпливу за кордон, зокрема через тривалі відключення електроенергії влітку.

Жорсткий дефіцит на ринку праці підживлює зростання заробітних плат.

"Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу", – йдеться у звіті.

НБУ прогнозує, що рівень безробіття буде поступово знижуватись, але залишиться вищим за довоєнний.