В Украине будут работать "Налоговые инспекторы без границ"

Минфин и ГФС пригласили иностранного специалиста по вопросам трансфертного ценообразования и международного налогообложения Джанет Фаррелл. Она будет работать в рамках совместной инициативы OECD и UNDP Ukraine/ПРООН в Украине - "Налоговые инспекторы без границ", сообщается в Facebook Минфина.

"Джанет Фаррелл поможет ГФС разобрать сложные кейсы и предоставит рекомендации по вопросам трансфертного ценообразования. Отметим, вся информация, предоставленная инспектору, обезличена, то есть нет никакого нарушения правил конфиденциальности информации", - говорится в сообщении.

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В министерстве считают, что "Налоговые инспекторы без границ" помогут внедрить в Украине лучшие мировые практики анализа и аудита контролируемых операций. И это станет действенным средством борьбы с уклонением от уплаты налогов и наполнения госбюджета.

"Это также поможет украинским налоговым аудиторам повысить квалификацию в сфере международного налогообложения и качественно реагировать на вызовы размытия налоговой базы, что важно для выполнения международных обязательств Украины в рамках реализации Плана действий BEPS", - отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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Ранее сообщалось, что ГФС создала Департамент трансфертного ценообразования и международного налогообложения.