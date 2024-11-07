В Украине оштрафовали на 114 млн грн магазины за контрабандную технику, в том числе Apple

В Украине проверили полтысячи магазинов по продаже техники и нашли нарушения

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В октябре работники Государственной налоговой службы проверили магазины продаж техники, в том числе техники Apple. По результатам проверок выявлены нарушители, на которых наложены штрафы на общую сумму более 114 млн грн. Об этом сообщил народный депутат Украины от политической партии Слуга народа, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Всего было проверено 432 субъекта. В настоящее время меры продолжаются по пяти крупнейшим сетям продаж контрабандной электроники.

"Кроме того, в ходе фактических проверок установлено более 190 случаев использования труда без надлежащего оформления трудовых отношений", – добавил Гетманцев.

Он рассказал, что к проверкам были привлечены более 550 работников ГНС. Меры будут продолжаться до полного прекращения нарушения закона со стороны торговцев. Материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности.

В начале октября первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк рассказал, что в рамках борьбы с теневым рынком электроники проходило 170 фактических проверок магазинов, торговавших продукцией Apple. Среди них: ТМ ЯБКО, YABLUKA, STYLUS, "Техно Їжак", Touch, Store, iStore, iPeople, Appleroom.

Железняк также опубликовал статистику ввоза в Украину техники Apple за последние несколько лет:

в 2022 году в Украину ввезли техники Apple на $313,2 млн;

в 2023 году – на $289,8 млн;

в 2024 году (с января по сентябрь) – на $199,2 млн.

В декабре прошлого года известного ритейлера бытовой техники разоблачили на неуплате 57 млн грн налогов.