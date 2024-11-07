В Україні оштрафували на 114 млн грн магазини за контрабандну техніку, зокрема Apple

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В жовтні працівники Державної податкової служби перевірили магазини продажу техніки, зокрема техніки Apple. За результатами перевірок виявлено порушників, на яких накладені штрафи на загальну суму понад 114 млн гривень. Про це повідомив народний депутат України від політичної партії Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Всього було перевірено 432 суб'єкти. Наразі заходи тривають щодо п'яти найбільших мереж продажу контрабандної електроніки.

"Крім того, під час фактичних перевірок встановлено понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин", — додав Гетманцев.

Він розповів, що до перевірок було залучено понад 550 працівників ДПС. Заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців. Матеріали щодо правопорушень передаються в Бюро економічної безпеки.

На початку жовтня перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк розповів, що в рамках боротьби з тіньовим ринком електроніки проходило 170 фактичних перевірок магазинів, які торгували продукцією Apple. Серед них: ТМ ЯБКО, YABLUKA, STYLUS, Техно Їжак, Touch, Store, iStore, iPeople, Appleroom.

Железняк також опублікував статистику ввезення в Україну техніки Apple за останні кілька років:

у 2022 в Україну ввезли техніки Apple на $313,2 млн;

у 2023 році – на $289,8 млн;

у 2024 році (із січня до вересня) – на $199,2 млн.

У грудні минулого року відомого ритейлера побутової техніки викрили на несплаті 57 млн грн податків.