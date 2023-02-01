В Украине появилось около 400 крупных налогоплательщиков за военный год

В реестр крупных налогоплательщиков за 2022 год добавилось вдвое больше новых компаний, чем выбыло из него: 397 новых бизнесов против 177 выбывших. Об этом сообщается на платформе для работы с открытыми данными Opendatabot.

Таким образом реестр увеличился на 220 компаний за прошлый год.

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Для сравнения, в 2022 году реестр сократился на 32 компании.

За военный год среди новых крупных налогоплательщиков больше всего появилось компаний, занимающихся оптовой торговлей и поставками энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Сельскохозяйственный сектор в 2023 году опустился на третье место в списке крупных налогоплательщиков. При этом сразу 21 государственный лесхоз попал в реестр — это втрое больше, чем в 2022 году.

В ноябре 2021 года из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выпали около 300 компаний.

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Роман Бриль

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