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Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выпали около 300 компаний

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 11:06
Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выпали около 300 компаний - Фото
Фото: depositphotos.com

Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний. Об этом пишет платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.   

При этом в реестр включены 258 новых компаний. В итоге реестр сократился на 32 компании. 

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Больше всего из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло компаний, занимающихся оптовой торговлей – 10. 

Также в реестр добавилось 18 компаний, занимающихся энергетическим бизнесом и 10 компаний из сельскохозяйственного сектора. 

Всего в реестре числится 1341 крупный налогоплательщик. 

Согласно налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком считается компания с годовым доходом в более 50 млн евро, или с общей суммой годовых отчислений в госбюджет в более 1,5 млн евро. 

На долю крупных налогоплательщиков приходилось 60% налоговых поступлений в бюджет по итогу 2020 года. 

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Роман Брыль
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Opendatabot госбюджет крупный налогоплательщик
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