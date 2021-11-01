Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выпали около 300 компаний
Из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний. Об этом пишет платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
При этом в реестр включены 258 новых компаний. В итоге реестр сократился на 32 компании.
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Больше всего из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло компаний, занимающихся оптовой торговлей – 10.
Также в реестр добавилось 18 компаний, занимающихся энергетическим бизнесом и 10 компаний из сельскохозяйственного сектора.
Всего в реестре числится 1341 крупный налогоплательщик.
Согласно налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком считается компания с годовым доходом в более 50 млн евро, или с общей суммой годовых отчислений в госбюджет в более 1,5 млн евро.
На долю крупных налогоплательщиков приходилось 60% налоговых поступлений в бюджет по итогу 2020 года.
- В октябре 2020 года ГНС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год, куда вошли 1375 предприятий и это на 254 компании меньше, чем в 2020 году. В сентябре 2021 года ГНС составила реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год. Реестр сократился на 30 компаний.
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