В Украине разработают стратегию развития ипотеки

Нацбанк и Кабмин работают над комплексной стратегией развития ипотеки в Украине. Рынок должен стать рыночным, а не зависеть только от господдержки

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Совет финансовой стабильности, в который входят НБУ, Минфин, Минэкономики и Нацкомиссия по ценным бумагам, работает над созданием комплексной стратегии развития ипотечного кредитования. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

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По его мнению, ипотечный рынок не может функционировать только за счет субсидированных программ, таких как "єОселя".

"Льготная программа "єОселя" поддержала рынок и заемщиков в критический момент, но развитие ипотеки должно быть комплексным", – считает Пышный.

Поэтому НБУ инициирует создание стратегии, подобной уже реализуемой Стратегии развития кредитования.

Над этим вопросом уже работают профильные ассоциации НАБУ и АУБ. Важным фактором для стабильности рынка должно стать принятие закона о страховании военных рисков, что позволит уменьшить кредитные риски для банков и заемщиков. Кроме того, необходима дерегуляция, расширение сотрудничества с международными партнерами и внедрение новых финансовых инструментов.

Создание единой рамочной стратегии должно состояться в сотрудничестве НБУ, правительства, международных партнеров и представителей рынка недвижимости.

"Рассчитываю на конструктивный диалог с МВФ в феврале и активное участие Всемирного банка, – отметил Пышный. – Ипотека должна быть рыночным инструментом, а не только механизмом государственной поддержки".

Справка Программа "єОселя" стартовала в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами являются: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank. По данным Минэкономики, по состоянию на ноябрь 2023 года в Украине зарегистрировано около 5 млн внутренне перемещенных лиц и около 2 млн семей, безвозвратно потерявших жилище. Кроме того, большое количество жилых домов частично разрушено и требует восстановления. В планах правительства не только восстановить частично разрушенное жилье, но и разработать механизм устойчивой долгосрочной ипотеки, который позволил бы гражданам покупать доступное жилье. Программа "єОселя" стартовала в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами являются: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank. По данным Минэкономики, по состоянию на ноябрь 2023 года в Украине зарегистрировано около 5 млн внутренне перемещенных лиц и около 2 млн семей, безвозвратно потерявших жилище. Кроме того, большое количество жилых домов частично разрушено и требует восстановления. В планах правительства не только восстановить частично разрушенное жилье, но и разработать механизм устойчивой долгосрочной ипотеки, который позволил бы гражданам покупать доступное жилье.