В Украине разработают стратегию развития ипотеки
Совет финансовой стабильности, в который входят НБУ, Минфин, Минэкономики и Нацкомиссия по ценным бумагам, работает над созданием комплексной стратегии развития ипотечного кредитования. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.
По его мнению, ипотечный рынок не может функционировать только за счет субсидированных программ, таких как "єОселя".
"Льготная программа "єОселя" поддержала рынок и заемщиков в критический момент, но развитие ипотеки должно быть комплексным", – считает Пышный.
Поэтому НБУ инициирует создание стратегии, подобной уже реализуемой Стратегии развития кредитования.
Над этим вопросом уже работают профильные ассоциации НАБУ и АУБ. Важным фактором для стабильности рынка должно стать принятие закона о страховании военных рисков, что позволит уменьшить кредитные риски для банков и заемщиков. Кроме того, необходима дерегуляция, расширение сотрудничества с международными партнерами и внедрение новых финансовых инструментов.
Создание единой рамочной стратегии должно состояться в сотрудничестве НБУ, правительства, международных партнеров и представителей рынка недвижимости.
"Рассчитываю на конструктивный диалог с МВФ в феврале и активное участие Всемирного банка, – отметил Пышный. – Ипотека должна быть рыночным инструментом, а не только механизмом государственной поддержки".
- Благодаря программе "єОселя" в мае 2023 года банки увеличили предоставление ипотечных кредитов в шесть раз.