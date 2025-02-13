В Україні розроблять стратегію розвитку іпотеки

Нацбанк та уряд працюють над комплексною стратегією розвитку іпотеки в Україні. Ринок має стати ринковим, а не залежати лише від держпідтримки

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Рада фінансової стабільності, до якої входять НБУ, Мінфін, Мінекономіки та Нацкомісія з цінних паперів, працює над створенням комплексної стратегії розвитку іпотечного кредитування. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

На його думку, іпотечний ринок не може функціонувати лише за рахунок субсидійованих програм, таких як "єОселя".

"Пільгова програма "єОселя" підтримала ринок і позичальників у критичний момент, але розвиток іпотеки має бути комплексним", – вважає Пишний.

Тому НБУ ініціює створення стратегії, подібної до вже реалізованої Стратегії розвитку кредитування.

Над цим питанням уже почали працювати профільні асоціації НАБУ та АУБ. Важливим чинником для стабільності ринку має стати ухвалення закону про страхування військових ризиків, що дасть змогу зменшити кредитні ризики для банків та позичальників. Крім того, необхідні дерегуляція, розширення співпраці з міжнародними партнерами та впровадження нових фінансових інструментів.

Створення єдиної рамкової стратегії має відбутися у співпраці НБУ, уряду, міжнародних партнерів та представників ринку нерухомості.

"Розраховую на конструктивний діалог з МВФ у лютому та активну участь Світового банку, – зазначив Пишний. – Іпотека має бути ринковим інструментом, а не лише механізмом державної підтримки".

Довідка Програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. За даними Мінекономіки, станом на листопад 2023 року в Україні зареєстровано близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 2 млн сімей, які безповоротно втратили домівку. Крім того, велика кількість житлових будинків частково зруйнована та потребує відновлення. У планах уряду не лише відновити частково зруйноване житло, а й розробити механізм сталої довгострокової іпотеки, який би дав змогу громадянам купувати доступне житло. Програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. За даними Мінекономіки, станом на листопад 2023 року в Україні зареєстровано близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 2 млн сімей, які безповоротно втратили домівку. Крім того, велика кількість житлових будинків частково зруйнована та потребує відновлення. У планах уряду не лише відновити частково зруйноване житло, а й розробити механізм сталої довгострокової іпотеки, який би дав змогу громадянам купувати доступне житло.