В Україні розроблять стратегію розвитку іпотеки
Рада фінансової стабільності, до якої входять НБУ, Мінфін, Мінекономіки та Нацкомісія з цінних паперів, працює над створенням комплексної стратегії розвитку іпотечного кредитування. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.
На його думку, іпотечний ринок не може функціонувати лише за рахунок субсидійованих програм, таких як "єОселя".
"Пільгова програма "єОселя" підтримала ринок і позичальників у критичний момент, але розвиток іпотеки має бути комплексним", – вважає Пишний.
Тому НБУ ініціює створення стратегії, подібної до вже реалізованої Стратегії розвитку кредитування.
Над цим питанням уже почали працювати профільні асоціації НАБУ та АУБ. Важливим чинником для стабільності ринку має стати ухвалення закону про страхування військових ризиків, що дасть змогу зменшити кредитні ризики для банків та позичальників. Крім того, необхідні дерегуляція, розширення співпраці з міжнародними партнерами та впровадження нових фінансових інструментів.
Створення єдиної рамкової стратегії має відбутися у співпраці НБУ, уряду, міжнародних партнерів та представників ринку нерухомості.
"Розраховую на конструктивний діалог з МВФ у лютому та активну участь Світового банку, – зазначив Пишний. – Іпотека має бути ринковим інструментом, а не лише механізмом державної підтримки".
- Завдяки програмі "єОселя" в травні 2023 року банки збільшили надання іпотечних кредитів ушестеро.