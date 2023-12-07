В Украине развернут европейскую службу контроля за деньгами доноров

Глава Госаудитслужбы Алла Басалаева (Фото: пресс-служба Госаудитслужбы)

На базе Госаудитслужбы развернут европейскую Службу координации по борьбе с мошенничеством (AFCOS), которая будет следить за использованием денег международных доноров. Это этом сообщила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.

"Мы перейдем к масштабной системе, которая будет вести статистику нарушений и анализировать, где могут возникнуть проблемы. Чтобы не искать, куда делись деньги, а заранее предотвращать какие-либо негативные явления", — уточнила Басалаева.

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Служба будет работать в рамках бюджета Европейского Союза, а именно Многолетней программы финансирования на 2021-2027 годы Ukrainian Facility на 50 млрд евро.

Контроль за расходами этой программы планируется возложить, в том числе, и на Госаудитслужбу.

"Проект регламента, который регулирует Ukrainian Facility, уже прошел первое чтение в Европарламенте. Он определяет, что проверять расходы Фонда будут несколько учреждений. От ЕС – это европейский Совет аудиторов (Board of Auditors). А национальных контролеров будет два – Госаудитслужба и Счетная палата", — сказала Басалаева.

По ее словам, у Госаудитслужбы уже есть опыт сотрудничества с Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF), которое следит за использованием средств Евросоюза.

Контакты с OLAF происходят через структурное подразделение Госаудитслужбы, на базе которого в дальнейшем будет построен украинский AFCOS как часть европейской системы контроля за деньгами ЕС.

"Такая многоуровневая структура финансового контроля оптимальна. В ней будут взаимодействовать все — Госаудитслужба, Офис генпрокурора, НАБУ, СБУ, ГБР, БЭБ", – резюмировала Алла Басалаева.

Премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина получила $37,4 млрд внешнего финансирования за 11 месяцев 2023 года.

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