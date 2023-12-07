В Україні розгорнуть європейську службу контролю за грошима донорів

Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва (Фото: пресслужба Держаудитслужби)

На базі Держаудитслужби розгорнуть європейську Службу координації боротьби з шахрайством (AFCOS), яка стежитиме за використанням грошей міжнародних донорів. Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

"Ми перейдемо до масштабної системи, яка вестиме статистику порушень і аналізуватиме, де можуть виникнути проблеми. Щоб не шукати, куди поділися гроші, а заздалегідь запобігати будь-яким негативним явищам", – уточнила Басалаєва.

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Служба працюватиме в рамках бюджету Європейського Союзу, а саме багаторічної програми фінансування на 2021-2027 роки Ukrainian Facility на 50 млрд євро.

Контроль за витратами цієї програми планується покласти, зокрема, і на Держаудитслужбу.

"Проєкт регламенту, який регулює Ukrainian Facility, вже пройшов перше читання в Європарламенті. Він визначає, що перевіряти витрати Фонду будуть кілька установ. Від ЄС – це європейська Рада аудиторів (Board of Auditors). А національних контролерів буде два – Держаудитслужба та Рахункова палата ", – сказала Басалаєва.

За її словами, Держаудитслужба вже має досвід співпраці з Європейським управлінням із запобігання зловживанням і шахрайству (OLAF), яке стежить за використанням коштів Євросоюзу.

Контакти з OLAF відбуваються через структурний підрозділ Держаудитслужби, на базі якого надалі буде розбудовано українську AFCOS як частину європейської системи контролю за грошима ЄС.

"Така багаторівнева структура фінансового контролю оптимальна. У ній взаємодіятимуть усі — Держаудитслужба, Офіс генпрокурора, НАБУ, СБУ, ДБР, БЕБ", – резюмувала Алла Басалаєва.

Прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців 2023 року.

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