В Украине резкое падение импорта сельхозтехники. Критическая ситуация с тракторами

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Украина значительно сократила импорт большинства видов агротехники в 2023 году, и эта тенденция сохранится в 2024 году. Об этом сообщают в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Особенно критическая ситуация наблюдается с импортом тракторов, зерноуборочных комбайнов и посевной техники, отмечают в Институте.

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Так, импорт наиболее востребованных маломощных тракторов сократился в 2023 году на 74% по сравнению с предыдущим годом — до 503 единиц.

Падение импорта тракторов средней мощности — на 22%, до 1174 единиц, мощных тракторов — на 6%, до 1174 единиц.

Несколько замедляется сокращение импорта в Украину зерноуборочных комбайнов (-9,4% против показателей 2022 года) — до 1906 единиц.

На 38,4% сократился импорт посевной техники (до 2749 единиц).

Объемы импорта плугов в Украину сократились на 52,1% — до 1332 единиц.

Учитывая, что часть предприятий сельскохозяйственного машиностроения уничтожена, повреждена или находится под оккупацией, а физические объемы импорта техники для аграрных предприятий сокращаются, ситуация с обновлением парка значительно ухудшается, отмечают в Институте.

В результате использования изношенной техники и увеличения затрат на ее ремонт вырастет себестоимость сельхозпродукции и значительно снизится эффективность агропроизводства.

На фоне этих и других негативных факторов в этом году продолжится рост рынка б/у техники. Будет расти спрос на запасные части, продолжится практика восстановления и реставрации имеющейся в хозяйствах техники, подытожил старший научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ "Институт аграрной экономики" Ярослав Навроцкий.

Украина сократила экспорт до $36 млрд в 2023 году. Импорт вырос на 15% – Госстат.

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