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В Украине с 1 июля выросли пенсии

В Украине с 1 июля выросли пенсии
01.07.2020, 09:08

С 1 июля повышается уровень прожиточного минимума и размер пенсии

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, для неработающих пенсионеров вырастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

"Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума", - сказано в сообщении.

Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля, отметили в ПФУ.

Последний раз пенсию повышали 1 декабря 2019 года - до 1638 грн. Следующее увеличение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря - до 2189 грн.

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Юрий Тарасовский
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