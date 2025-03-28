В Украине с апреля заработают новые правила оплаты больничных

С 4 апреля украинцы будут иметь право получать пособие по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по совместительству

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С 4 апреля 2025 года в Украине вступят в силу новые правила оплаты больничных. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

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Согласно новым правилам украинцы, работающие по трудовому договору, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности не только по основному месту работы, но и по месту работы по совместительству. Изменения также касаются лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную деятельность, а также работающих по совместительству.

Эта норма будет действовать для страховых случаев после 4 апреля 2025 года. В то же время измененный закон не устанавливает ограничений по количеству мест работы по совместительству, по которым работники могут получить страховые выплаты.

Также уточнено, что в случае потери трудоспособности из-за несчастного случая, если лицо находится в трудовых отношениях с другим работодателем (кроме того, где произошел несчастный случай), первые пять дней временной нетрудоспособности будет оплачивать именно этот работодатель. Выплата составит 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа работника.

Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.