В Україні з квітня запрацюють нові правила оплати лікарняних

З 4 квітня українці матимуть право отримувати допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом

Ілюстративне фото: depositphotos.com

З 4 квітня 2025 року в Україні наберуть чинності нові правила оплати лікарняних. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Згідно з новими правилами українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом. Зміни також стосуються осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, а також працюють за сумісництвом.

Ця норма буде діяти для страхових випадків, що стануться після 4 квітня 2025 року. Водночас змінений закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими працівники можуть отримати страхові виплати.

Також уточнено, що в разі втрати працездатності через нещасний випадок, якщо особа перебуває у трудових відносинах з іншим роботодавцем (крім того, де стався нещасний випадок), перші п’ять днів тимчасової непрацездатності буде оплачувати саме цей роботодавець. Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу працівника.

Починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності, фінансування лікарняних здійснюватиме Пенсійний фонд України.