В Украине сократился объем теневой экономики. Какие сектора самые прозрачные

Объем теневой экономики в январе-сентябре 2021 года сократился на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 31% от официального ВВП. Об этом говорится в аналитической записке министерства экономики.

Незначительное уменьшение уровня теневой экономики произошло на фоне адаптации субъектов хозяйствования к деятельности в условиях карантинных ограничений, непрогнозируемых во времени, указано в документе.

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Практически все виды экономической активности, за исключением финансовой и страховой деятельности, а также строительства, показали тенденцию к уменьшению уровня теневой экономики.

Наиболее существенным уменьшение доли теневого сектора было в операциях с недвижимостью – на 14 п.п. до 30% от объема данного вида экономической деятельности.

В транспорте, курьерской и почтовой деятельности сокращение составило 10 п.п. до 44%.

В перерабатывающей промышленности – на 9 п.п. до 26%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8 п.п. до 34%, в оптовой и розничной торговле – на 7 п.п. до 19%.

В строительстве доля теневого сектора осталась неизменной на уровне 28%.

Увеличение доли теневой экономики, как тенденция сохраняется, в финансовой и страховой деятельности – на 3 п.п. до 30%.

Министерство рассчитывало уровень теневой экономики с использованием усовершенствованных Методических рекомендаций, утвержденных приказом №104 Минэкономики от 20 января 2021 года.

В апреле 2021 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП, в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн.

В августе 2021 года Минэкономики подсчитало, что объем теневой экономики Украины в 2020 году достиг 30% от ВВП страны.

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Роман Брыль

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