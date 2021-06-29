Теневая экономика в Украине продолжает расти: уже больше 1 трлн грн
Объем теневой экономики Украины в 2020 году достигли 30% от ВВП страны (1,25 трлн грн от ВВП за 2020 год) и за год вырос на 3 процентных пункта. Об этом говорится в исследовании Министерства экономики Украины.
На рост показателя повлияли введение карантинных мер и желание бизнеса в таких условиях уменьшить риск потери лимитированных ресурсов. Рост уровня "тени" оказался ниже, чем во время предыдущих кризисов, в частности – кризиса 2014 года. При этом изменились традиционные каналы тенезации, говорится в исследовании.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Тенезация росла среди всех видов экономической деятельности, кроме финансовой и страховой.
Больше всего доля "тени" росла в секторах:
- "Операции с недвижимостью" (+17 п.п.);
- "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (+14 п.п.);
- "Оптовая и розничная торговля" (+9 п.п.);
- "Добывающая промышленность" (+9 п.п.).
"Процессы тенезации в значительной степени обуславливаются также недостаточно благоприятной средой. Положительные ожидания от реформ, их реализация стимулируют населения и субъектов хозяйствования к расширению деятельности в легальном секторе при условии улучшения инвестиционного и бизнес-климата в стране. Надлежащие условия и институциональную среду невозможно создать, пока не будут преодолены системные факторы, сдерживающие процессы детенизации", – говорится в исследовании.
В частности, детенизацию экономики сдерживают:
- низкий уровень защиты прав собственности (в т.ч. интеллектуальной) и прав инвесторов;
- низкий уровень ликвидности фондового рынка;
- несовершенство судебной системы;
- высокий уровень коррупции;
- наличие неподконтрольных, оккупированных Россией, территорий.
- Согласно исследованию состояния теневой экономики в Украине от компании EY, четвертую часть официального ВВП Украины (846 млрд грн), составляют теневые операции. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценивал "тень" в половину ВВП Украины (2,25 трлн грн). На фоне этого с 1 июля Налоговая и Гоструд начнут проверки работодателей на наличие теневой занятости.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии