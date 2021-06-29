UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Теневая экономика в Украине продолжает расти: уже больше 1 трлн грн

29.06.2021, 14:52
Теневая экономика в Украине продолжает расти: уже больше 1 трлн грн - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Объем теневой экономики Украины в 2020 году достигли 30% от ВВП страны (1,25 трлн грн от ВВП за 2020 год) и за год вырос на 3 процентных пункта. Об этом говорится в исследовании Министерства экономики Украины.

На рост показателя повлияли введение карантинных мер и желание бизнеса в таких условиях уменьшить риск потери лимитированных ресурсов. Рост уровня "тени" оказался ниже, чем во время предыдущих кризисов, в частности – кризиса 2014 года. При этом изменились традиционные каналы тенезации, говорится в исследовании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Тенезация росла среди всех видов экономической деятельности, кроме финансовой и страховой.

Больше всего доля "тени" росла в секторах:

  • "Операции с недвижимостью" (+17 п.п.);
  • "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (+14 п.п.);
  • "Оптовая и розничная торговля" (+9 п.п.);
  • "Добывающая промышленность" (+9 п.п.).

"Процессы тенезации в значительной степени обуславливаются также недостаточно благоприятной средой. Положительные ожидания от реформ, их реализация стимулируют населения и субъектов хозяйствования к расширению деятельности в легальном секторе при условии улучшения инвестиционного и бизнес-климата в стране. Надлежащие условия и институциональную среду невозможно создать, пока не будут преодолены системные факторы, сдерживающие процессы детенизации", – говорится в исследовании.

В частности, детенизацию экономики сдерживают:

- низкий уровень защиты прав собственности (в т.ч. интеллектуальной) и прав инвесторов;

- низкий уровень ликвидности фондового рынка;

- несовершенство судебной системы;

- высокий уровень коррупции;

- наличие неподконтрольных, оккупированных Россией, территорий.

За 2020 год ВВП Украины составил 4,19 трлн грн. Исходя из этого, размер теневой экономики может составлять 1,25 трлн грн (30% от размера ВВП 2020 года).

Читайте также
Серая зона: 5 мифов украинской теневой экономики

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
теневая экономика ввп украины тенезация детенезация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 