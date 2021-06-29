Теневая экономика в Украине продолжает расти: уже больше 1 трлн грн

Объем теневой экономики Украины в 2020 году достигли 30% от ВВП страны (1,25 трлн грн от ВВП за 2020 год) и за год вырос на 3 процентных пункта. Об этом говорится в исследовании Министерства экономики Украины.

На рост показателя повлияли введение карантинных мер и желание бизнеса в таких условиях уменьшить риск потери лимитированных ресурсов. Рост уровня "тени" оказался ниже, чем во время предыдущих кризисов, в частности – кризиса 2014 года. При этом изменились традиционные каналы тенезации, говорится в исследовании.

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Тенезация росла среди всех видов экономической деятельности, кроме финансовой и страховой.

Больше всего доля "тени" росла в секторах:

"Операции с недвижимостью" (+17 п.п.);

"Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (+14 п.п.);

"Оптовая и розничная торговля" (+9 п.п.);

"Добывающая промышленность" (+9 п.п.).

"Процессы тенезации в значительной степени обуславливаются также недостаточно благоприятной средой. Положительные ожидания от реформ, их реализация стимулируют населения и субъектов хозяйствования к расширению деятельности в легальном секторе при условии улучшения инвестиционного и бизнес-климата в стране. Надлежащие условия и институциональную среду невозможно создать, пока не будут преодолены системные факторы, сдерживающие процессы детенизации", – говорится в исследовании.

В частности, детенизацию экономики сдерживают:

- низкий уровень защиты прав собственности (в т.ч. интеллектуальной) и прав инвесторов;

- низкий уровень ликвидности фондового рынка;

- несовершенство судебной системы;

- высокий уровень коррупции;

- наличие неподконтрольных, оккупированных Россией, территорий.

размер теневой экономики может составлять 1,25 трлн грн (30% от размера ВВП 2020 года). За 2020 год ВВП Украины составил 4,19 трлн грн. Исходя из этого,может составлять 1,25 трлн грн (30% от размера ВВП 2020 года).

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Александр Мясищев

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