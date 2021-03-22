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Экономика в 2020 году сократилась на 4%. Госстат уточнил данные

22.03.2021, 18:56
Экономика в 2020 году сократилась на 4%. Госстат уточнил данные - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальный ВВП Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, номинальный ВВП в 2020 году составил 4 194,1 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 100 470 грн.

Таким образом Госстат улучшил оценку падения экономики в IV квартале с 0,7% до 0,5%.

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Юрий Тарасовский
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ВВП Госстат падение экономики
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