Экономика в 2020 году сократилась на 4%. Госстат уточнил данные
22.03.2021, 18:56
Фото: depositphotos.com
Реальный ВВП Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным Госстата, номинальный ВВП в 2020 году составил 4 194,1 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 100 470 грн.
Таким образом Госстат улучшил оценку падения экономики в IV квартале с 0,7% до 0,5%.
- 15 февраля Госстат опубликовал данные, свидетельствующие, что экономика по итогам четвертого квартала вышла из рецессии. В Минэкономики объяснили причины умеренного падения ВВП Украины ростом экономической активности в четвертом квартале 2020 года.
- 18 марта в Минэкономики сообщили, что по итогам января-февраля 2021 года падение ВВП составило 2,2%. Прогноз на квартал и год – тут.
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