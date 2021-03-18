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За два месяца ВВП упал на 2,2%. В Минэкономики озвучили прогноз на квартал и год

18.03.2021, 14:21
За два месяца ВВП упал на 2,2%. В Минэкономики озвучили прогноз на квартал и год - Фото
Игорь Петрашко (Фото: пресс-служба Минэкономики)

По результатам января-февраля 2021 года падение ВВП Украины составило 2,2% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.   

"По результатам двух месяцев – минус 2,2%. В первом квартале ожидаем минус 3%. Министерство сохраняет годовой прогноз – рост ВВП на 4,6% по итогам 2021 года", – сказал министр.

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Он добавил, что прогноз министерства учитывает риски дополнительных локдаунов.

"Надеюсь, что значительных карантинных ограничений не будет…. В масштабах Украины пока нет разговоров о введении национального локдауна", – цитирует агентство Игоря Петрашко.

Министр добавил, что Минэкономики в прошлом году прогнозировало падение экономики на 4,8%, "…а по факту получили минус 4,2%".

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Роман Брыль
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экономический прогноз ввп украины
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