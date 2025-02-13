В Украине уже 80 компаний имеют льготы на таможне. В список добавили три АЭО

В 2024 году на компании со статусом АЭО пришлось 5% товарооборота Украины

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С начала 2025 года три компании получили статус автоматизированного экономического оператора (АЭО), который позволяет пользоваться упрощенным таможенным режимом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В частности авторизацию АОЭ получили Центральный ГОК, DSV Логистика и Новомосковская трикотажная фабрика.

Теперь в Украине уже 80 предприятий имеют статус АЭО. В прошлом году 56 компаний получили этот статус, в 2023 году – 21.

В 2024 году доля объема импорта и экспорта товаров предприятиями, которым предоставлена ​​авторизация АЭО, составляла более 5% общего товарооборота в стоимостном эквиваленте, в то время как за 2023 год эта доля составляла 1%.

За прошлый год Гостаможне поступило 80 заявлений о предоставлении авторизации АЭО. Отказали 23 компаниям.

Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям и он предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.

Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенную полосу движения на пункте пропуска и т.п.