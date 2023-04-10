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В Украине возобновляется экономическая активность после ракетного террора РФ по энергетике

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 14:50
В Украине возобновляется экономическая активность после ракетного террора РФ по энергетике - Фото
Економіка під час війни (Колаж: Таїсія Зарянова/LIGA.net)

В течение февраля-марта экономическая активность возобновлялась после приостановки этого процесса в конце 2022 года из-за энергетического террора со стороны РФ, информирует НБУ.

О восстановлении свидетельствует:

- улучшение ожиданий бизнеса – индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня;
– рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;
– увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна.

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В Нацбанке отмечают, что, несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Украине постепенно восстанавливается, полноценное восстановление страны потребует значительного ресурса. Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов, из которых 14 млрд долларов – это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году.

Наталія Софієнко
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нацбанк экономическая активность
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