В Украине возобновляется экономическая активность после ракетного террора РФ по энергетике

В течение февраля-марта экономическая активность возобновлялась после приостановки этого процесса в конце 2022 года из-за энергетического террора со стороны РФ, информирует НБУ.



О восстановлении свидетельствует:

- улучшение ожиданий бизнеса – индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня;

– рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;

– увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна.

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В Нацбанке отмечают, что, несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Украине постепенно восстанавливается, полноценное восстановление страны потребует значительного ресурса. Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов, из которых 14 млрд долларов – это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году.

Валютный рынок стабилизировался благодаря ритмическому поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению "зернового соглашения".

Наталія Софієнко

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