В Украине временно перестал работать сервис онлайн-платежей WayForPay
Платежный сервис WayForPay заявил, что банки-партнеры приостановили работу с ним из-за задержки по переоформлению лицензии со стороны Национального банка. Об этом говорится на его сайте.
"К моменту выдачи лицензии прием платежей в сервисе приостановлен. Но мы ищем варианты как можно скорее возобновить прием платежей", – говорится в сообщении компании.
Она рассчитывает получить лицензию на возобновление работы 5 мая.
По данным компании, из-за этой ситуации более 35 000 онлайн предпринимателей и миллионы их клиентов остались без возможности принимать платежи.
На сайте Национального банка сообщается, что в соответствии с требованиями нового закона о платежных услугах он проводит перелицензирование десятков компаний. Среди них – и ООО "ФК Вэй Фор Пэй".
WayForPay – это сервис для интернет-магазинов, позволяющий оплачивать заказ картами любого банка. Он выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая оплату платежными картами VISA, MasterCard, Приват24 и других платежных систем.
ООО "Финансовая компания Вэй Фор Пэй" зарегистрирована в 2015 году. Ее основателем является кипрская Compare Group Limited, а бенефициаром – предприниматель Геннадий Васюков.
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