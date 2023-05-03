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В Украине временно перестал работать сервис онлайн-платежей WayForPay

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 10:50
В Украине временно перестал работать сервис онлайн-платежей WayForPay - Фото
Фото: WayForPay

Платежный сервис WayForPay заявил, что банки-партнеры приостановили работу с ним из-за задержки по переоформлению лицензии со стороны Национального банка. Об этом говорится на его сайте.

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"К моменту выдачи лицензии прием платежей в сервисе приостановлен. Но мы ищем варианты как можно скорее возобновить прием платежей", – говорится в сообщении компании.

Она рассчитывает получить лицензию на возобновление работы 5 мая.

По данным компании, из-за этой ситуации более 35 000 онлайн предпринимателей и миллионы их клиентов остались без возможности принимать платежи.

На сайте Национального банка сообщается, что в соответствии с требованиями нового закона о платежных услугах он проводит перелицензирование десятков компаний. Среди них – и ООО "ФК Вэй Фор Пэй".

WayForPay – это сервис для интернет-магазинов, позволяющий оплачивать заказ картами любого банка. Он выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая оплату платежными картами VISA, MasterCard, Приват24 и других платежных систем.

ООО "Финансовая компания Вэй Фор Пэй" зарегистрирована в 2015 году. Ее основателем является кипрская Compare Group Limited, а бенефициаром – предприниматель Геннадий Васюков.

  • В марте после отзыва банковской лицензии у АО "Айбокс Банк" временно прекратила работу сеть терминалов iBox. После этого ее терминалы перешли в аренду в City24.
Андрій Водяний
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