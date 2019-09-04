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В Украине выросли объемы внутренней торговли

В Украине выросли объемы внутренней торговли
04.09.2019, 16:16

На положительную динамику, в первую очередь, повлиял рост розничной торговли

В январе-июле внутренняя торговля выросла на 0,2% (в первом полугодии рост был 0,3%, а за  аналогичный период прошлого года - +5,1%). Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли.

Основным фактором, повлиявшим на положительную динамику внутренней торговли, был рост розничной торговли. Объем розничной торговли за семь месяцев ускорился до 10,1% (10,3% - за полугодие и 5,2% - по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Оптовая торговля наоборот показала существенный спад до -4% (за шесть месяцев уменьшение было на уровне -3,8%, за семь месяцев 2018 года оптовая торговля росла +5%).

Основными факторами, позитивно влиявшими на динамику объемов внутренней торговли были:

  • рост покупательной способности населения, который был обусловлен ростом минимальной зарплаты, прожиточного минимума, индексацией пенсий;
  • умеренное повышение потребительских цен (в июле они выросли на 9,1% по сравнению с июлем 2018 года);
  • рост объемов переводов физлиц в иностранной валюте из-за границы (по данным НБУ, за семь месяцев рост 13,2% до +106,3 млрд грн);
  • существенный рост потребительских настроений (ИПН). По данным исследовательского агентства Info Sapiens, в июле ИПН достиг нового пикового значения за годы наблюдений - 88 (по сравнению с июлем прошлого года он вырос на 26,2 п.);
  • высокие темпы потребительского кредитования (по сравнению с июлем 2018 года, объем потребительских кредитов увеличился на 17,3%);
  • рост объемов потребительского импорта промтоваров. По оперативным данным ГФС, за семь месяцев физический объем потребительского импорта непродовольственных товаров увеличился на 7,3%; в I кв. 2019р. доля импортных товаров в розничном товарообороте непродовольственных товаров составила 68,7% (67,8% в I кв. 2018 года), в оптовом товарообороте непродовольственных - 61,7% (62,7% в I кв. 2018р.).

Среди факторов, сдерживающих рост торговли, в МЭРТ выделяют низкий спрос на услуги оптовой торговли со стороны отдельных промпроизводителей и уменьшение объемов кредитования оптового сегмента рынка.

В МЭРТ прогнозируют, что по итогам 2019 года, сохранится восходящая динамика внутренней торговли. 

  • По данным Госстата, экономика Украины во втором квартале выросла на 4,6% в годовом выражении.

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МЭРТ внутренняя торговля торговля
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