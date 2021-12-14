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В Украине запретят финансовые пирамиды: парламент одобрил законопроект

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 15:46
В Украине запретят финансовые пирамиды: парламент одобрил законопроект - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада сделала шаг к усилению полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в борьбе с финансовыми пирамидами. За соответствующий проект закона №5865 в первом чтении проголосовали 247 депутатов.

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По словам автора законопроекта, главы налогового комитета Даниила Гетманцева, документ направлен против деятельности финансовых пирамид. Его цель – создание системы регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынках.

После принятия закона НКЦБФР сможет предотвращать манипулирование, инсайдерскую торговлю, незаконное использование инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков. В частности, предусмотрен запрет финансовых пирамид и борьба с попытками их организации.

В законопроект заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами: замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами для возврата денег из других юрисдикций.

Всего, по данным НКЦБФР, в Украине работает 113 сомнительных финансовых проектов. Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.   

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Наталия Фреик
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финансовые пирамиды нкцбфр законопроект Даниил Гетманцев
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