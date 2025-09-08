В Украине заработали Офисы налоговых консультантов, открытие состоялось в 20 городах: фото
В Украине запустили сеть Офисов налоговых консультантов. Их в понедельник, 8 сентября, одновременно открыли в 20 городах. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС).
В церемонии приняли участие руководитель ГНС Леся Карнаух, министр финансов Сергей Марченко, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, представители бизнеса. Был организован телемост со всеми регионами, где состоялось открытие офисов.
Офисы начали работу в Киеве, Буче, Чернигове, Житомире, Ровно, Луцке, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Харькове, Днепре, Николаеве и Одессе. Исключения сделаны для прифронтовых территорий из соображений безопасности.
Адреса офисов доступны по ссылке.
Идея открыть такие офисы возникла после того, как свою эффективность показали консультационные центры по вопросам рисков, рассказала Леся Карнаух. Их организовали для того, чтобы помочь бизнесу разобраться в вопросах разблокировки налоговых накладных и рисковости предприятий.
"Ожидаем повышения налоговой грамотности, уменьшения количества споров и штрафов, роста добровольной уплаты налогов. А главное – роста доверия к налоговой", – сказала руководительница ГНС.
По словам министра финансов, запуск сети Офисов налоговых консультантов является качественным улучшением в коммуникации Налоговой с бизнесом и гражданами.
"Надеюсь, что нововведение будет помогать предпринимателям в предупреждении возможных проблем, не дожидаясь пока они возникнут. Важно, чтобы мы имели партнерское взаимодействие, которое облегчит жизнь и ведение бизнеса добросовестным налогоплательщикам", – сказал Сергей Марченко.
Всего к работе офисов привлечено почти 1500 налоговиков. Они будут предоставлять консультации по следующим направлениям:
→ налогообложения физлиц и юридических лиц,
→ электронные сервисы и отчетность,
→ налоговые споры,
→ налоговый аудит,
→ фактические проверки и законодательство по РРО/ПРРО,
→ контроль за оборотом подакцизных товаров,
→ остановка регистрации НН/РК,
→ погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ,
→ предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг,
→ трансфертное ценообразование.
В ГНС назвали Офисы налоговых консультантов комплаенс-менеджерами для каждого.
- В конце августа 2025 года Кабмин смягчил механизм блокировки налоговых накладных.
