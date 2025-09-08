В Украине заработали Офисы налоговых консультантов, открытие состоялось в 20 городах: фото

Фото: Государственная налоговая служба

В Украине запустили сеть Офисов налоговых консультантов. Их в понедельник, 8 сентября, одновременно открыли в 20 городах. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС).

В церемонии приняли участие руководитель ГНС Леся Карнаух, министр финансов Сергей Марченко, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, представители бизнеса. Был организован телемост со всеми регионами, где состоялось открытие офисов.

Фото: Министерство финансов

Фото: Государственная налоговая служба

Фото: Государственная налоговая служба

Фото: Государственная налоговая служба

Фото: Государственная налоговая служба

Офисы начали работу в Киеве, Буче, Чернигове, Житомире, Ровно, Луцке, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Харькове, Днепре, Николаеве и Одессе. Исключения сделаны для прифронтовых территорий из соображений безопасности.

Адреса офисов доступны по ссылке.

Фото: Государственная налоговая служба

Фото: Государственная налоговая служба

Идея открыть такие офисы возникла после того, как свою эффективность показали консультационные центры по вопросам рисков, рассказала Леся Карнаух. Их организовали для того, чтобы помочь бизнесу разобраться в вопросах разблокировки налоговых накладных и рисковости предприятий.

"Ожидаем повышения налоговой грамотности, уменьшения количества споров и штрафов, роста добровольной уплаты налогов. А главное – роста доверия к налоговой", – сказала руководительница ГНС.

По словам министра финансов, запуск сети Офисов налоговых консультантов является качественным улучшением в коммуникации Налоговой с бизнесом и гражданами.

"Надеюсь, что нововведение будет помогать предпринимателям в предупреждении возможных проблем, не дожидаясь пока они возникнут. Важно, чтобы мы имели партнерское взаимодействие, которое облегчит жизнь и ведение бизнеса добросовестным налогоплательщикам", – сказал Сергей Марченко.

Фото: Государственная налоговая служба

Всего к работе офисов привлечено почти 1500 налоговиков. Они будут предоставлять консультации по следующим направлениям:

→ налогообложения физлиц и юридических лиц,

→ электронные сервисы и отчетность,

→ налоговые споры,

→ налоговый аудит,

→ фактические проверки и законодательство по РРО/ПРРО,

→ контроль за оборотом подакцизных товаров,

→ остановка регистрации НН/РК,

→ погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ,

→ предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг,

→ трансфертное ценообразование.

В ГНС назвали Офисы налоговых консультантов комплаенс-менеджерами для каждого.