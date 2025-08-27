Кабмин смягчил механизм блокировки налоговых накладных: хочет снизить показатель до 0,2%

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров поддержал изменения в постановление №1165, которые должны сократить вдвое количество налогоплательщиков, сталкивающихся с блокировкой налоговых накладных. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В начале года количество заблокированных накладных составляло 0,76% от общего количества поданных. На сегодня этот показатель уже снизили вдвое – до 0,39%", – спрогнозировала и.о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, если в начале года с блокировкой столкнулся каждый пятый предприниматель, теперь – каждый восьмой. Изменения в постановление №1165 призваны снизить этот показатель еще сильнее.

Принятые изменения были предложены Государственной налоговой службой еще в марте 2025 года, они предусматривают:

→ увеличение лимитов для безусловной регистрации накладных (до 1 млн грн общего объема и до 100 000 грн на одного контрагента);

→ увеличение порога по операциям с небольшими суммами до 10 000 грн (сейчас 5000 грн) и лимита общего объема таких операций в текущем месяце до 3 млн грн (с 500 000 грн);

→ упрощение признаков безусловной регистрации для предпринимателей в зонах с потенциальной угрозой боевых действий;

→ автоматическую регистрацию плательщиков, исключенных из перечня рисковых, если компания имеет положительную налоговую историю;

→ усовершенствование механизма учета таблиц данных плательщика;

→ изменения показателей положительной налоговой истории (лимиты объема операций увеличены с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента – со 100 000 грн до 500 000 грн, увеличено количество плательщиков, где руководитель может занимать аналогичную должность с трех до пяти);

→ продление срока для расчетов корректировки при возврате товара от неплательщика НДС – с 30 до 90 дней.

Изменения вступят в силу через 30 дней.