Кабмін пом'якшив механізм блокування податкових накладних

Фото: depositphotos.com

Кабінету міністрів підтримав зміни до постанови №1165, які мають скоротити вдвічі кількість платників податків, що стикаються з блокуванням податкових накладних. Про це повідомила пресслужба уряду.

"На початку року кількість заблокованих накладних становила 0,76% від загальної кількості поданих. На сьогодні цей показник вже знизили вдвічі – до 0,39%", – спрогнозувала в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, якщо на початку року з блокуванням зіткнувся кожний п'ятий підприємець, тепер – кожний восьмий. Зміни до постанови №1165 покликані зменшити цей показник ще сильніше.

Ухвалені зміни були запропоновані Державною податковою службою ще в березні 2025 року, вони передбачають:

→ збільшення лімітів для безумовної реєстрації накладних (до 1 млн грн загального обсягу і до 100 000 грн на одного контрагента);

→ збільшення порогу за операціями з невеликими сумами до 10 000 грн (зараз 5000 грн) і ліміту загального обсягу таких операцій в поточному місяці до 3 млн грн (з 500 000 грн);

→ спрощення ознак безумовної реєстрації для підприємців у зонах з потенційною загрозою бойових дій;

→ автоматичну реєстрацію платників, виключених з переліку ризикових, якщо компанія має позитивну податкову історію;

→ удосконалення механізму врахування таблиць даних платника;

→ зміни показників позитивної податкової історії (ліміти обсягу операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента – зі 100 000 грн до 500 000 грн, збільшено кількість платників, де керівник може обіймати аналогічну посаду з трьох до п'яти);

→ подовження терміну для розрахунків коригування у разі повернення товару від неплатника ПДВ – з 30 до 90 днів.

Зміни набудуть чинності через 30 днів.