В Украину хотели ввезти автозапчасти из России на 3 млн грн, теперь их передадут ВСУ
14.02.2023, 15:32
Фото: ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на Черновицкой таможне российские автозапчасти на сумму почти 2,5 млн грн, сообщает ГБР.
Товар пытались завезти в Украину для продажи.
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"Запчасти к автомобилям ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к дверям и т.д.", – говорится в сообщении.
Нарушителям грозит штраф в размере 100% стоимости товаров. Весь товар изъят и будет передан на нужды Вооруженных Сил Украины.
- Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в пятницу, 10 февраля, начали масштабную спецоперацию на таможнях вдоль всей западной границы.
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