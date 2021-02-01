В январе госбюджет перевыполнили на 6,5%

За январь 2021 года в бюджет поступило 57,6 млрд грн, что на 6,5% превышает план, больше всего перевыполнили налоговые поступления. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Из поступлений, контролируемых налоговой, бюджет получил 33,3 млрд грн (111,4% от плана), 13 млрд грн было направлено на возмещение НДС.

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Больше всего план превысили поступления по налогу на добавленную стоимость (+2,9 млрд). Как отмечают в Минфине, в частности, сказалось оживление потребительского спроса в январе.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 22,1 млрд грн, или 100,4% от росписи января. Из них почти 20,5 млрд грн – поступления по НДС, 1,5 млрд грн – ввозной пошлины.

В то же время, расходы выполнены лишь на 84,2% на 68 млрд грн.

"При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", – отмечают в Минфине.

Дефицит составил 4,9 млрд грн, по общему фонду – 10,3 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд составили 36,9 млрд грн, или 71,3% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 36,9 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 1,4 млрд грн (48,2 млн долл).

На погашение госдолга в январе направили 23,6 млрд грн (99,2% плана), еще 5,7 млрд грн использовали на обслуживание долга (96,2% плана).

Дефицит госбюджета Украины в 2020 году вырос в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом и составил 217 млрд грн. Это рекордный показатель за последние 10 лет, заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

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Наталия Софиенко

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