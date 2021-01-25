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Счетная палата: дефицит бюджета в 2020 году – самый большой за 10 лет

25.01.2021, 15:33
Счетная палата: дефицит бюджета в 2020 году – самый большой за 10 лет - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-служба НБУ)

Дефицит госбюджета Украины в 2020 году вырос в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом и составил 217 млрд грн. Это рекордный показатель за последние 10 лет, заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

Пацкан добавил, что дефицит оказался на 27,8% (83,4 млрд грн) меньше запланированного.

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Более низкому дефициту способствовало невыполнение плана расходов госбюджета на 5% (67,3 млрд грн). Это позволило сохранить дефицит в установленных законом пределах в 298 млрд грн.

"Недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения привели к невыполнению плана расходов на 5%", – заявил Пацкан.

  • В апреле 2020 года Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет-2020. Из-за пандемии COVID-19 дефицит госбюджета увеличили почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.
  • 21 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что "дыры" в госбюджете нет, а есть плановый дефицит в 300 млрд грн. Эту сумму премьер назвал "посильной" и отметил, что она согласована с международными партнерами и кредиторами.
  • 15 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2021 год. В госбюджет-2021 дефицит заложен в размере 246,6 млрд грн или 5,5% от ВВП.

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Александр Мясищев
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