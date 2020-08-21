Никакой "дыры" в госбюджете нет, есть дефицит в 300 млрд грн - Шмыгаль

В государственном бюджете Украины нет никакой "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформ.

Премьер заявил, что размер дефицита составляет примерно 300 млрд грн.

"Это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10-14%", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, сумма в 300 млрд грн согласована с международными партнерами и кредиторами.

"Она абсолютно посильна для Украины, а правительство "четко понимает" источники его покрытия", - считает он.

Шмыгаль также высказался против ручного управления бюджетом и сказал, что страна живет стабильно в бюджетном графике.

По его словам, покрывать дефицит правительство планирует налогами, дивидендами госпредприятий, а также займами на внешних и внутренних рынках.

Премьер заверил, что Украина вовремя исполняет свои обязательства по кредитам, поэтому проблем с поиском дополнительных средств быть не должно.

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По данным Минфина, за январь-июль 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн. В том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 54,8 млрд грн, что меньше, чем предусматривалось бюджетной росписью на январь - июль (100,8 млрд грн). Счетная палата считает, что на невыполнение плана поступления больше всего повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн). Дефицит – 94 млрд грн. В апреле Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.

По данным Еврокомиссии, пять стран ЕС имеют бюджетный дефицит выше 10%: Эстония, Италия, Литва, Нидерланды, Испания. Самый высокий показатель у Нидерландов - 11,8%.

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Александр Мясищев

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