Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Детали

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (№4000).

За госбюджет проголосовали 289 народных депутатов. Законопроект не поддержали фракции Опозиционная платформа – За жизнь, Европейская Солидарность и Голос.

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Доходы проекта бюджета предусмотрены в размере 1,092 трлн грн (+21 млрд грн ко второму чтению), расходы – 1,347 трлн грн (+13,5 млрд грн).

Дефицит госбюджета по отношению к ВПП в госбюджете составляет 5,5% (6% к первому чтению) или 246,6 млрд грн.

Прожиточный минимум устанавливается в размере 2189 грн (на 1 января 2021 года). Минимальная зарплата будет составлять 6000 грн, а с декабря 2021 года – 6500 грн.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что проект госбюджета – сбалансированный и реальный. Он добавил, что параметры госбюджета-2021 совпадает с оценками Международного валютного фонда.

Министр заявил, что расходы на безопасность и оборону составят 5,93% от ВВП Украины. Капитальные расходы составят 100 млрд грн. Бюджет предусматривает увеличение зарплат врачей (30%) и учителей (26%).

18 сентября в Верховной Раде был представлен проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали документ и отправили его на доработку в бюджетный комитет.

3 ноября бюджетный комитет закончил подготовку законопроекта о госбюджете. Комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить перераспределение расходов.

5 ноября Верховная Рада приняла проект госбюджета в первом чтении с двухнедельным опозданием. Согласно этому проекту госбюджета-2021, рост ВВП прогнозируется на 4,6%, увеличение реальной заработной платы – на уровне 12,1%, безработица – 9,2%.

26 ноября в Минфине заявили об успешном завершении переговоров с МВФ о госбюджете-2021.

14 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий поддержал проект государственного бюджета на 2021 год.

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Александр Мясищев

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