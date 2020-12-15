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Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Детали

15.12.2020, 18:19
Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Детали - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Верховной Рады)

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (№4000). 

За госбюджет проголосовали 289 народных депутатов. Законопроект не поддержали фракции Опозиционная платформа – За жизнь, Европейская Солидарность и Голос.

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Доходы проекта бюджета предусмотрены в размере 1,092 трлн грн (+21 млрд грн ко второму чтению), расходы – 1,347 трлн грн (+13,5 млрд грн). 

Дефицит госбюджета по отношению к ВПП в госбюджете составляет 5,5% (6% к первому чтению) или 246,6 млрд грн.

Прожиточный минимум устанавливается в размере 2189 грн (на 1 января 2021 года). Минимальная зарплата будет составлять 6000 грн, а с декабря 2021 года – 6500 грн.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что проект госбюджета – сбалансированный и реальный. Он добавил, что параметры госбюджета-2021 совпадает с оценками Международного валютного фонда. 

Министр заявил, что расходы на безопасность и оборону составят 5,93% от ВВП Украины. Капитальные расходы составят 100 млрд грн. Бюджет предусматривает увеличение зарплат врачей (30%) и учителей (26%).

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Александр Мясищев
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