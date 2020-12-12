Украина получит $300 млн от Всемирного банка
Всемирный банк предоставит Украине кредит в $300 млн для борьбы с экономическими последствиями COVID-19 и предотвращения бедности среди миллиона украинцев. Такое решение принял совет исполнительных директоров ВБ, сообщает пресс-служба организации.
"Это финансирование поможет укрепить Программу гарантированного минимального дохода в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19", – говорится в пресс-релизе ВБ.
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Пособия будут выплачиваться физическим лицам и домашним хозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода из-за пандемии.
Этот кредит Украина получит в рамках проекта Модернизации системы социальной защиты. Кредит будет направлен на поддержку внедрения онлайн-зачислений и расширения электронных/цифровых платежей.
По прогнозам Всемирного банка , из-за пандемии COVID-19 бедность в Украине может вырасти на 4%, достигнув примерно 23% к концу 2020 года.
- В рамках проекта Модернизации системы социальной защиты Украина уже получила $750 млн. Финансирование направляли на реформы по сокращению бедности, политику защиты бедных, а также программы по систематическому выведению семей из бедности.
- 30 апреля Всемирный банк утвердил предоставление Украине кредита в $150 млн "для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода".
- 18 сентября министр финансов Сергей Марченко сообщил, что выделение первого транша Всемирного банка в размере $350 млн откладывается.
- 25 сентября во Всемирном банке заявили о готовности выдать кредит в размере $65 млн на обновление дорожной инфраструктуры Луганской области.
- 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Всемирного банка $100 млн на возобновление экономики и предпринимательства Донбасса.
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