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Украина получит $300 млн от Всемирного банка

12.12.2020, 11:06
Украина получит $300 млн от Всемирного банка - Фото
Всемирный банк (Фото: EPA)

Всемирный банк предоставит Украине кредит в $300 млн для борьбы с экономическими последствиями COVID-19 и предотвращения бедности среди миллиона украинцев. Такое решение принял совет исполнительных директоров ВБ, сообщает пресс-служба организации.

"Это финансирование поможет укрепить Программу гарантированного минимального дохода в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19", – говорится в пресс-релизе ВБ.

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Пособия будут выплачиваться физическим лицам и домашним хозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода из-за пандемии.

Этот кредит Украина получит в рамках проекта Модернизации системы социальной защиты. Кредит будет направлен на поддержку внедрения онлайн-зачислений и расширения электронных/цифровых платежей.

По прогнозам Всемирного банка , из-за пандемии COVID-19 бедность в Украине может вырасти на 4%, достигнув примерно 23% к концу 2020 года.

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Александр Мясищев
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