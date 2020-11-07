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Всемирный Банк выделит для экономики Донбасса $100 млн – Зеленский

07.11.2020, 15:52
Всемирный Банк выделит для экономики Донбасса $100 млн – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на возобновление экономики и предпринимательства Донбасса. Об этом на своей twitter- странице написал президент Владимир Зеленский.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на возобновление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке… Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", – написал президент.

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Владимир Зеленский не уточнил на каких условиях и когда Всемирный банк выделит указанные средства.

Президент Украины 6 ноября отправился в рабочую поездку в Луганскую область.

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Роман Брыль
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