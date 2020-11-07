Всемирный Банк выделит для экономики Донбасса $100 млн – Зеленский

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на возобновление экономики и предпринимательства Донбасса. Об этом на своей twitter- странице написал президент Владимир Зеленский.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на возобновление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке… Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", – написал президент.

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Владимир Зеленский не уточнил на каких условиях и когда Всемирный банк выделит указанные средства.

Президент Украины 6 ноября отправился в рабочую поездку в Луганскую область.

25 сентября Всемирный банк заявил о готовности выдать кредит в размере $65 млн на обновление дорожной инфраструктуры Луганской области в рамках реализации нового проекта "Восточная Украина: воссоединение, обновление, возрождение".

20 октября президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

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Роман Брыль

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