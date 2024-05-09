ВАКС снизил экс-главе ГФС Насирову залог на 10 млн грн, но оставил под стражей
Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на итоги судебного заседания.
Также судьи частично удовлетворили ходатайство защитников об изменении меры пресечения и снизили залог с 65 млн грн до 55 млн грн. В случае внесения этих средств, Насиров вынужден будет придерживаться ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
Защита Насирова просила определить залог в размере 22 млн грн. Супруга Насирова ранее уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС, уточняют в ЦПК.
По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога, хотя до этого защита говорила то же самое и о внесенных женой 10 млн грн.
По словам Насирова и адвокатов, у него есть проблемы со здоровьем, а в СИЗО не могут обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи. Также защита отметила, что в СИЗО невозможно обеспечить безопасность Насирова во время обстрелов, потому что там нет укрытия.
Насиров находится под стражей с октября 2022 года. Тогда ему определили залог в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продолжалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.
Насирова обвиняют в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки – 722 млн грн в эквиваленте. По этому эпизоду ему грозит от 8 до 12 лет согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).
Также бывший глава ГФС службы обвиняется по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса в связи с рассрочкой в 2015-2016 годах 2 млрд грн рентных платежей в интересах газовых компаний экс-депутата Александра Онищенко. По этому делу ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
- Романа Насирова уволили с должности в 2018 году из-за выявленного у него британского гражданства.