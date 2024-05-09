ВАКС знизив ексголові ДФС Насірову заставу на 10 млн грн, але залишив під вартою

Насіров перебуває під вартою вже півтора року. Спочатку йому визначили заставу в 523 млн грн

Роман Насіров (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на підсумки судового засідання.

Також судді частково задовольнили клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу та знизили заставу з 65 млн грн до 55 млн грн. У разі внесення цих коштів, Насіров змушений буде дотримуватись низки обов'язків, зокрема здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

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Захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС, уточнюють у ЦПК.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку сім'я може внести як заставу, хоча до цього захист говорив те саме і про внесені дружиною 10 млн грн.

За словами Насірова й адвокатів, він має проблеми зі здоров'ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що у СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття.

Насіров перебуває під вартою з жовтня 2022 року. Тоді йому визначили заставу у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили вже майже вдесятеро.

Насірова звинувачують в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря – 722 млн грн в еквіваленті. За цим епізодом йому загрожує від 8 до 12 років відповідно до ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабаря).

Також колишнього голову ДФС служби звинувачують за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з відтерміновуванням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів на користь газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення.

Романа Насірова звільнили з посади у 2018 році через виявлене у нього британське громадянство.

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