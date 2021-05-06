Вакцинация и восстановление экономики: три сценария для Украины

Восстановление украинской экономики будет постепенным. В 2021-2022 гг. главную роль будет играть способность страны вакцинировать население и избежать серьезных карантинных ограничений в условиях распространения новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом идет речь в апрельском Макроэкономическом обзоре от инвесткомпании ICU.

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Аналитики отмечают, что прогресс вакцинации в Украине остается очень слабым, что существенно ограничивает потенциал восстановления экономики. Однако мир вакцинируется и открывается быстрее, чем ожидалось ранее, и этим дает положительные импульсы украинской экономике.

По базовому сценарию ICU, рост ВВП Украины в 2021 году составит 5,2% (в декабрьском обзоре – 5,6%), а в 2022 году ожидается замедление роста экономики до 3,8%.

Этот сценарий базируется на предположении, что до конца года 50% населения Украины будет вакцинировано, что требует существенного прогресса. "При отсутствии ускорения вакцинации восстановление будет боле медленным из-за дополнительных карантинных ограничений", – отмечается в комментарии к обзору.

Оптимистический сценарий предполагает достижение 70% уровня вакцинации до конца 2021 года. Такое развитие событий возможно, если Украина кардинально улучшит текущие темпы вакцинации, например, в случае успешной вакцинации населения в ЕС и перехода к помощи своим ближайшим соседям – Украине, Молдове и балканским государствам.

Такие страны, как Польша и Чехия, нуждающиеся в рабочей силе для своего экономического роста, заинтересованы в снижении уровня инфицирования в Украине. Если этот сценарий осуществится, это может позволить избежать усиления ограничений в четвертом квартале 2021 года – первом квартале 2022 года и обеспечить дополнительный прирост ВВП на 1,5% в этих кварталах. Быстрая вакцинация позволит добиться роста ВВП на 5,6% в 2021 и 4,1% в 2022 году (по сравнению с 5,2% и 3,8% соответственно по базовому сценарию).

Неблагоприятный сценарий предполагает, что Украина не сможет резко ускорить вакцинацию из-за нехватки мощностей, высокого уровня отказов или просто из-за отсутствия вакцины. В таком случае страна достигнет не более 30% вакцинированных до конца 2021 года. Это приведет к усилению ограничений в четвертом квартале 2021 года – первом квартале 2022 года и дополнительным потерям ВВП в 2-2,5% в этих кварталах. В таком случае ожидается, что ВВП Украины в 2021 году вырастет только на 4,7% и замедлится в 2022 году до 3,5% (против 5,1% и 3,8% соответственно по базовому сценарию).

В конце апреля Минэкономики обновило консенсус-прогноз: рост ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1% по сравнению с предыдущей оценкой 3,2% на июль 2020 года, в 2022 году – 3,7% (3,5%). Подробнее – тут. По прогнозам НБУ, по итогам 2021 года экономика Украины вырастет на 3,8%, а инфляция ускорится до 8%.

Исследование КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней показало, что при сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году.

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Юрий Тарасовский

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