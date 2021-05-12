Всемирный банк предоставит Украине $90 млн на вакцинацию

Всемирный банк даст Украине кредит $90 млн в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация". Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Цель проекта – организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.

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Деньги пойдут на улучшение инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцин, возмещение расходов на проведение прививок, усиление IT систем и информационные кампании по повышению осведомленности населения.

Проект Всемирного банка также покроет расходы Национальной службы здоровья на прививку 10 млн человек и "обеспечит эффективное распределение вакцин между приоритетными группами, как определено дорожной картой внедрения вакцинации в Украине".

Кредит поможет Украине с закупкой вакцин и внедрением прививок как в контексте международной инициативы COVAX, так и других.

"Украина уже начала вакцинировать приоритетные группы, однако критической сейчас целью является ускорение темпов прививок, при этом обращая внимание на группы риска", – добавил директор банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

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В Украине с 28 апреля начата массовая вакцинация людей возраста 65+. Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы прививки. Это медработники, социальные работники, люди в возрасте 80+, иждивенцы и сотрудники гериатрических пансионатов.

Исследование КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней показало, что при сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году.

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Наталия Софиенко

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